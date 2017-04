Syberia 3 ist die Fortsetzung zweier klassischer Point'n'Click-Adventures, die zu Beginn des Jahrtausends erschienen. Obwohl die Steuerung nicht mehr primär für eine Computermaus, sondern für ein Joypad konzipiert wurde, erinnert das knackige Rätseldesign an seine Vorgänger.

Syberia 3 Komplettlösung: Die Klinik



Geht nach dem Gespräch mit Kurk zur Tür zu eurer Linken und versucht sie zu öffnen. Schaut euch die rote Ruftaste rechts daneben an und drückt sie. Dreht die Kamera zur Seite, bis ihr rechts oben am Kasten eine Schraube und rechts an der Seite einen Zettel seht. Betrachtet beides, geht zum Tisch und schaut ihn euch ebenfalls aus der Nähe an. Nehmt das Messer und kehrt zurück zur Ruftaste. Benutzt das Messer, um die Schraube zu lösen. Ihr müsst hierfür das Inventar öffnen, das Messer auswählen und den linken Analogstick mit gedrückter Aktionstaste gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Klickt das grüne Kabel unten links an und zieht es mit gedrückter Aktionstaste nach oben rechts in den Kasten. Schaut euch den Zylinder in der Mitte an und drückt ihn in die Fassung, bis ihr ein Klicken hört. Haltet abermals die Aktionstaste gedrückt und zieht den Analogstick nach oben, um den Kasten zu schließen. Drückt erneut auf die rote Ruftaste, um das Krankenzimmer zu verlassen.

Schaut euch etwas um und redet mit den Ärzten und Patienten. Marschiert anschließend nach links und sucht die Tür neben dem Spiegel auf. Geht hindurch, redet mit Dr. Mangöling und erzählt ihm stets die Wahrheit. Marschiert nach dem Gespräch zum Schrank, auf den Dr. Mangöling zeigt und zieht die mittlere Schublade hervor. Nehmt eure Sachen und verlasst das Zimmer.

Schlüssel zum Fahrstuhl

Lauft nach links, bis ihr auf einen Fahrstuhl stoßt. Schaut ihn euch aus der Nähe an und benutzt den Schlüssel, den euch Dr. Mangöling gegeben hat. Klickt auf ihn und löst das folgende Rätsel. Zum besseren Verständnis haben wir die Knöpfe durchnummeriert, wobei der oberste der erste und der unterste der achte ist:

Haltet den vierten Knopf gedrückt und dreht die geschlängelte Linie nach rechts, bis sie die Öffnung ganz rechts überdeckt.

Haltet den dritten Knopf gedrückt und dreht die geschlängelte Linie ebenfalls nach rechts, bis sie die obere rechte Öffnung überdeckt.

Haltet den achten Knopf gedrückt und dreht die geschlängelte Linie nach links, bis sie die Öffnung ganz links überdeckt.

Haltet den ersten Knopf gedrückt und dreht die geschlängelte Linie nach links, bis sie die linke der beiden mittleren Öffnungen überdeckt.

Haltet nacheinander den sechsten und den siebten Knopf gedrückt und dreht beide geschlängelten Linien nach links, so dass sie gemeinsam die obere linke Öffnung überdecken.

Haltet den fünften Knopf gedrückt und dreht die geschlängelte Linie nach links, bis sie die rechte der beiden mittleren Öffnungen überdeckt.

Haltet zu guter Letzt den zweiten Knopf gedrückt und dreht die geschlängelte Linie nach rechts, bis sie die verbleibende Öffnung oben rechts überdeckt.

Redet erneut mit Dr. Mangöling und betrachtet den Schlüssel in eurem Inventar. Dreht ihn so, dass ihr den Kopf mit den geschlängelten Linien direkt vor Augen habt, und klickt ihn mit dem Cursor an. Dreht den Schlüssel anschließend zur Seite und klickt das kleine Loch oberhalb des Kopfes an.

Kehrt zurück in Dr. Magölings Zimmer und untersucht den Schreibtisch rechts neben dem Lügendetektor. Öffnet die obere Schublade und zieht sowohl das Buch als auch die schwarze Mappe so weit wie möglich nach links. Klickt die rote Broschüre an, die unten rechts liegt, und blättert darin, bis ihr die sechste Seite aufgeschlagen habt. Kombiniert sie mit dem Schlüssel und kehrt zurück in euer Krankenzimmer.

Redet mit Kurk und zeigt ihm im Laufe des Gespräches die Broschüre. Verlasst das Zimmer und sucht die offene Tür links neben Dr. Mangölings Zimmer auf. Klickt den schlafenden Patienten an und stibitzt den Schlüssel, der um seinen Hals hängt. Marschiert zum Fahrstuhl und lauft den Weg links daneben entlang, bis sich die Kameraperspektive dreht. Geht zur Tür und öffnet sie mit dem Schlüssel des Patienten.

Geht durch die Tür und nehmt den mechanischen Vogel. Kehrt zurück in euer Zimmer und marschiert ganz nach rechts zum Balkon. Klickt das Gitter an und kombiniert es mit dem mechanischen Vogel. Benutzt ihn, woraufhin Kate der herbei geflogenen Eule die Broschüre zusteckt.

Kehrt nach dem Gespräch mit Dr. Olga Jeifmowa zurück zum Balkon und nehmt den neuen Schlüssel, den die Eule auf dem Rücken trägt. Redet abermals mit Kurk und lauft zum Fahrstuhl. Benutzt den reparierten Schlüssel, betretet den Fahrstuhl und klickt das Tastenfeld zu eurer Linken an.