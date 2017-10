Während die Arbeiten an Syberia 3 laufen, erscheinen die ersten beiden Teile der Adventure-Reihe auch für die Switch von Nintendo. Nach Teil 1 hat nun auch das Sequel ein Release-Date erhalten.

Adventure-Fans dürfen sich auf der Switch von Nintendo auf angenehme Wochen einstellen. Bereits am morgigen 20. Oktober 2017 erscheint - wie zuvor bereits angekündigt - das erste Syberia der Kultreihe via Nintendo eShop.

In einer Pressemail bestätigte Microids heute dann auch Pläne, Syberia 2 für die Plattform veröffentlichen zu wollen. Syberia 2 wird demnach sowohl digital als auch als Disc-Version erscheinen - und zwar bereits am 30. November 2017. Die Wartezeit bis zum Nachschub fällt also überschaubar aus.

Gespielt werden darf auf der Nintendo-Konsole natürlich im TV- sowie im Handheld-Modus, so dass ihr beide Adventures auch unterwegs genießen könnt. Für die Umsetzungen für die Switch zeichnet das Entwicklerstudio Koalabs Studio verantwortlich.