Ab sofort könnt ihr euch das kommende Sword Art Online: Hollow Realization in digitaler Form vorbestellen; das wurde heute per Pressemitteilung bekanntgegeben.

In der Pressemail gab Publisher Bandai Namco den Startschuss für Frühentschlossene, die sich nun die Standard Edition oder auch die Deluxe Edition des Titels vorab sichern können. Letztere wird neben dem Spiel auch den Soundtrack in digitaler Form, den Season Pass und dessen Boni beinhalten.

Auch rund um den bereits angekündigten Season Pass wurden weitere Details publik gemacht. War bisher lediglich bekannt, dass dieser drei kostenpflichtige Zusatzinhalte umfassen soll, wurden diese nun auch mit konkreten Namen versehen. 2017 werden demnach die DLC-Pakete Explorer of the Illusory Mists, Tuner of Causality und The One Who Resists God erhältlich sein.

Anlässlich der heutigen Ankündigung wurden mit Kirito und Begleiter Yuuki zwei weitere Charaktere im Titel bestätigt. Außerdem soll auch ein neuer, mysteriöser NPC eine Rolle im Titel spielen. Der Release der Vollversion ist für den 08. November 2016 für PS4 und PS Vita geplant.