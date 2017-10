Die Sword-Art-Reihe hat mittlerweile ja schon mehrere Ableger hervor gebracht, die aber bislang vollumfänglich nur auf Sonys PlayStation-Plattformen verfügbar waren. Nun zieht der letzte Teil auf dem PC nach.

Bandai Namco hat zum Start in das Wochenende eine PC-Umsetzung von Sword Art Online: Hollow Realization offiziell angekündigt. Das Beste daran: Diese lässt gar nicht mehr lange auf sich warten, so dass JRPG-Fans auf dem PC durchaus frohlocken dürfen.

Die PC-Fassung des bislang ausschließlich für PS4 und PS Vita erhältlichen Titels soll als Deluxe Edition in digitaler Form via Steam erscheinen. Der Release ist bereits für den 27. Oktober 2017 eingeplant. Neben allen bereits auf den Konsolen erschienenen DLC-Paketen wird die Steam-Version dann auch das zusätzliche Story-Kapitel "Abyss of the Shrine Maiden" bereits enthalten.

Sword Art Online: Hollow Realization ist bereits seit dem 08. November 2016 für PS4 und PS Vita erhältlich. Wie die PS4-Fassung konkret abschnitt, könnt ihr in unserem Sword Art Online: Hollow Realization Test nachlesen.