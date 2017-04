Die Abenteuer in Sword Art Online: Hollow Realization sind noch nicht vorbei: Der heutige Montag markiert den Auftakt für die Veröffentlichung von insgesamt drei Story-DLCs.

Bandai Namco setzt die Abenteuer von Kirito in gleich drei Zusatzinhalten mit Handlungssträngen fort. Das erste Kapitel der "Abyss of the Shrine Maiden" getauften Reihe steht in Kürze zur Verfügung.

Im ersten der DLC-Pakete schlüpft ihr wieder in die Rolle von Kirito und dessen Freunden. Hauptschauplatz ist eine neue Stage auf Schloss Aincrad, in der lodernde Flammen, Magma und Hitzewellen vorherrschen. Ziel ist es, den purpurroten Dämon Bane zu besiegen. Neben dem Hauptszenario wird es aber auch eine neue "Heroine Quest" geben, bei der ihr Asuna, Lisbeth, Silica und Premiere zu den Heldinnen des ersten Kapitels machen könnt. Zudem gibt es die Quest "Enigma Order" und weitere Möglichkeiten zur Charakter-Personalisierung.

Der Release dieses ersten Story-Kapitels ist für den 16. Mai 2017 geplant. Der später folgende zweite Abschnitt setzt anstatt auf Feuer auf ein Eis-Setting. Und im dritten Kapitel gibt es dann unter anderem zwei neue Charaktere mit Alice und Eugeo.