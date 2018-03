Ich mache es kurz: Sword Art Online: Fatal Bullet bietet im Vergleich zum Vorgänger zu wenig Neuerungen. Hinzu kommen kleinere Probleme mit der Kamera und der Kameraden-KI und die Grafik wirkt auch nicht mehr so frisch. Dennoch wurde ich einige Zeit lang gut unterhalten, was vor allem am flotten Spielfluss und den actionreich inszenierten Kämpfen lag. Wenn euch das reicht, könnt ihr gerne mal reinschnuppern.

Echte Nippon-Meisterwerke: Top 10: Spiele mit Japan-Setting