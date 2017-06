Das Mannheimer Start-up Superwear hat mit dem Tapper eine neue Bewegungssteuerung zur Nutzung parallel zu Maus und Tastatur ausgetüftelt.

Beim Tapper (To Advance Player PER-formance) handelt es sich um ein nur 40 Gramm leichtes Gerät, dass ihr beispielsweise am Schuh befestigen könnt. Einfache Bewegungen des Fußes übersetzt das Gerät dann in frei wählbare, zusätzliche Eingaben, beispielsweise als Erweiterung der Hotkey-Liste oder zum Ausführen ganzer Tastenkombinationen in MOBAs, MMORPGs, FPS oder RTS.

Der Tapper arbeitet kabellos via BlueTooth, notfalls über einen Dongle, falls euer Rechner nicht über BlueTooth verfügt. Nach Aussagen des Herstellers funktioniert der Tapper bereits mit jedem Spiel oder VR-Titel. Layouts und Belegungen können zudem über ein Software-Tool konfiguriert werden, das auch das Anlegen von Profilen für bestimmte Spiele erlaubt.

Aktuell besteht die Möglichkeit, sich auf www.superwear.games für ein Beta-Kit des Tapper zu bewerben.

Wie das Ganze funktioniert, stellt der Hersteller in einem Video vor: