Nintendo hat auf seiner E3-Direct Super Smash Bros. Ultimate ausführlich vorgestellt, allen voran die riesige Kämpferriege im Brawler.

Das kommende Super Smash Bros. für die Switch hat mit Super Smash Bros. Ultimate einen finalen Namen verpasst bekommen.

In einem langen Trailer bestätigte Nintendo außerdem eine riesige Kämpferriege. Konkret werden im neuen Brawler tatsächlich alle (!) Kämpfer vertreten sein, die ihr jemals in einem Teil des Franchise zu sehen bekommen habt. Zum Spielstart ist die Auswahl noch begrenzt, doch nach und nach werdet ihr alle weiteren Protagonisten, darunter beispielsweise auch Solid Snake aus Metal Gear Solid, freischalten können. Der Kultcharakter war einer der am häufigsten gewünschten Charaktere der Community und ist erstmals seit zehn Jahren wieder in einem Smash Bros. dabei!

Die unzähligen Charaktere, darunter Mario, Kirby, Link, Wii Fit Trainer, Donkey Kong, Bowser, Bayonetta und viele, viele mehr bekamen auch neue Animationen und mitunter einen neuen Look spendiert. Die allermeisten Charaktere haben auch neue Angriffe verpasst bekommen, so dass auch Serienkenner viel Neues zu entdecken haben werden.

Komplett neu in der Reihe ist Daisy dabei, die ähnlich wie Peach kämpft, aber eben auch ihre Eigenarten zu bieten hat. Auch Inkling, bekannt aus der Splatoon-Reihe, erweitert das Roster im Switch-Ableger erstmals.

Über die "Assist Trophies" können über 50 weitere Charaktere zur Unterstützung in den Spielablauf eingebunden werden. Anschließend wurden auch etliche Stages gezeigt, darunter Mario Galaxy, Midgar, Kongo Falls, Lylat Cruise und mehr. Altbekannte Stages wurden in Sachen Look deutlich aufgebohrt. Zudem werden alle Stages als Battlefield- und Omega-Form zur Verfügung stehen.

Die Spielmechanik hat ebenfalls neue Features spendiert bekommen, beispielsweise durch direktes Air-Dodging, Smash Attacks, Perfect Shields und mehr. In 1-vs-1-Kämpfen wird der zugefügte Schaden erhöht, um dem Duellmodus besser gerecht zu werden.

Ebenfalls erwähnenswert: GameCube-Controller können in Super Smash Bros. Ultimate auf der Switch eingesetzt werden und sind kompatibel. Kompatibilität ist auch das Stichwort für alle Super-Smash-amiibos, die alle im Switch-Titel eingesetzt werden können.

Als letzte Ankündigung rund um das Spiel wurde mit Ridley zudem ein weiterer spielbarer Charakter vorgestellt! Und auch einen Release-Termin gibt es nun: Ab dem 07. Dezember 2018 darf losgeprügelt werden!