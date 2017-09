Mit vielen Hoffnungen war Super Mario Run als erster Mario-Mobile-Titel auf iOS und später Android gestartet, blieb jedoch hinter den Erwartungen von Nintendo zurück. Für neuen Schwung soll nun ein weiteres Update mit frischen Inhalten sorgen.

Millionenfach wurde Super Mario Run aus dem App Store bzw. via Google Play heruntergeladen, die kostenpflichtige Vollversion kaufte jedoch nur ein eher geringer Prozentsatz aller Interessierten. Mit einem neuen Update möchte Nintendo nun weitere Spieler für sich gewinnen und sorgt für neue Abwechslung.

Ab dem 29. September 2017 soll ein frischer Patch für den Jump'n'Run-Titel zur Verfügung stehen. In diesem erwartet euch ein neuer spielbarer Charakter, eine neue Spielwelt und auch ein neuer Spielmodus.

An der Charakter-Front steht euch künftig Daisy in spielbarer Form zur Verfügung; sie ist der mittlerweile siebte Charakter, wenn man die Farbvarianten von Yoshi nicht mitzählt. Die neue Spielwelt ist "World Star", in der es neun neue Level gibt. Um diese freizuschalten müssen die Welten 1-6 abgeschlossen worden sein. In "World Star" angekommen trefft ihr euch auf neue Gegner und Spielmechaniken.

Bliebt zu guter letzt der neue Spielmodus "Remix 10", in dem zufallsbasiert Sektionen bereits erhältlicher Level kombiniert werden und so für eine neue Herausforderung sorgen sollen. Dabei können auch neue Gegenstände für euer Mushroom Kingdom gesammelt werden.

Um das Update gebührend zu feiern, senkt Nintendo auch vorübergehend den Preis der Vollversion um 50 Prozent; diese Aktion gilt vom 29. September bis zum 12. Oktober 2017.