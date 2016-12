In den letzten Tagen haben bereits unterschiedliche Analysten diverse Erhebungen zu den Download-Zahlen des unlängst erschienenen Super Mario Run veröffentlicht. Nun hat sich auch Nintendo selbst geäußert.

Laut offiziellen Angaben von Nintendo wurde Super Mario Run auf den iOS-Plattformen demnach über 40 Millionen Mal innerhalb der ersten vier Tage nach dem Release heruntergeladen. Damit sei das Spiel die sich am schnellsten verbreitende App in der Geschichte des App Stores.

In 140 Ländern und Regionen sei Super Mario Run auf Platz 1 der App-Store-Charts unter den kostenfreien Spielen. In über 100 Länden schafft es der Titel durch den In-App-Kauf außerdem auch in die Top 10 der Spiele mit dem meisten Umsatz. Nintendo gab jedoch nicht bekannt, wieviele Spieler nun konkret die zehn Euro für die Vollversion investiert haben.

Unterdessen hat man mit "Friendly Run" einen neuen Multiplayer-Modus im Titel untergebracht. Dabei könnt ihr in Leveln im Stil von "Toad Rally" gegen Freunde aus eurer Freundesliste antreten. Toad Rally Tickets werden dabei nicht benötigt, es gibt jedoch ein tägliches Maximum von fünf solcher Partien.