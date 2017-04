Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima hat sich zu den Download-Zahlen des Mobile-Jump'n'Runs Super Mario Run geäußert. Diese sind im Vergleich zum Januar deutlich angestiegen.

Mit Super Mario Run hat Nintendos Maskottchen im vergangenen Dezember sein Mobile-Debüt auf iOS gefeiert. Seit März können auch Android-Nutzer das auf eine Touch-Screen-Steuerung setzende Jump'n'Run herunterladen. Nun nannte Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima neue Download-Zahlen und verriet, dass ein neuer Meilenstein kurz bevor steht. Super Mario Run wurde mittlerweile fast 150 Millionen Mal heruntergeladen. Im Januar lag die Zahl der Downloads noch bei 78 Millionen. Die deutliche Steigerung dürfte mit der Veröffentlichung von Super Mario Run für Android im März zusammenhängen.

Vor knapp einem Monat zeigte sich Nintendo enttäuscht vom Erfolg des Mobile-Jump'n'Runs. Trotz der hohen Download-Zahlen, waren die Verkaufszahlen der Super-Mario-Run-Vollversion unter Nintendos Erwartungen. Damals lagen sie bei etwa vier Millionen. Wie sich dieser Wert entwickelt hat, verriet Kimishima nicht. Allerdings würde sich die Zahl der Nutzer, die dafür zahlen, um das komplette Spiel freizuschalten, stetig vergrößern.

Dem Nintendo-Präsidenten zufolge habe die Mario-Marke durch den Mobile-Titel für Smart-Geräte neue internationale Zielgruppen erschlossen. Super Mario Run habe nicht nur ein Publikum in Japan, Europa und den USA erreicht, sondern auch das Interesse in anderen Regionen geweckt. Insgesamt ist das Jump'n'Run in 165 Ländern verfügbar.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Super Mario Run zwar höhere Download-Zahlen habe, Fire Emblem Heroes aber finanziell erfolgreicher ist (zur News: Finanziell erfolgreicher als Super Mario Run). Der Mobile-Ableger der Strategie-Rollenspiel-Reihe ist seit Anfang Februar 2017 für iOS und Android erhältlich.