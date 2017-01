Um euch zurück zum Mobile-Titel Super Mario Run zu locken, hat Nintendo ein Event gestartet, das euch mehr Münzen beschert.

Im letzten Monat kam mit Super Mario Run das erste Mobile Game mit dem allseits beliebten Klempner heraus. Nun hat Nintendo ein Event gestartet, das euch unter bestimmten Umständen mit vielen Münzen belohnt.

So habt ihr bis zum 25. Januar die Möglichkeit, am "Loads of Coins"-Event teilzunehmen. Falls ihr in dem Zeitraum in der Toad-Rally siegreich seid, erhaltet ihr anderthalb Mal so viele Münzen wie normalerweise. Daher ist jetzt die perfekte Möglichkeit um euch Münzen im Spiel zu verdienen, um euer Königreich mit neuen Gebäuden und Verschönerungen auszustatten.