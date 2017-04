Nintendo hat ein neues Update für Super Mario Run veröffentlicht. Gerade für Android-Nutzer dürfte es interessant sein.

Solltet ihr regelmäßig Super Mario Run zocken und dabei Problemen geplagt werden, gibt es gute Nachrichten für euch. Denn Nintendo hat ein neues Update für den Plattformer veröffentlicht. Gerade auf der erst kürzlich erschienenen Version für Android-Smartphones kommt es gelegentlich noch zu abstürzen.

Der Patch hebt das Spiel dabei auf die Version 2.0.1. Jedoch gibt es keine genauen Informationen, was genau behoben wurde. Einziger Eintrag in den Patch-Notes ist, dass verschiedene Bugs behoben sein sollten. Das Spiel sollte nun also noch besser als vorher auf eurem Mobile Device laufen.