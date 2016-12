In der vergangenen Woche hat Nintendo mit Super Mario Run seine wohl größte Franchise erstmals auch auf mobile Plattformen gebracht. Der iOS-Titel erwischte dabei einen Start nach Maß, der sogar das so erfolgreiche Pokémon GO verblassen lässt.

Wie nun bekannt wurde, wurde Super Mario Run allein am Veröffentlichungstag mindestens 2,85 Millionen Mal heruntergeladen. Damit würde es der neue Mobile-Hit auf die dreifache Anzahl an Downloads am ersten Tag bringen, wie Pokémon GO, das zuvor sämtliche Rekorde brach.

Super Mario Run befindet sich damit auf dem besten Wege, zum größten App-Start in der Geschichte des App Stores zu mutieren. Die genannte Download-Zahl stammt dabei von den Analyse-Experten von Apptopia. Eine andere Erhebung der Analysten von App Annie spricht sogar von 3,5 Millionen Downloads in den ersten 14 Stunden allein in den USA. In den ersten 24 Stunden soll sich diese Zahl weltweit auf gar 10 Millionen Downloads addiert haben.

GameIndustry.biz ergänzt, dass der Titel nicht nur in den USA, sondern in insgesamt 62 Ländern auf Platz 1 der Charts im App Store liegt. Eine Android-Umsetzung wurde noch nicht datiert.