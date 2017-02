Dank eines Updates soll Super Mario Run bei Bedarf noch einsteigerfreundlicher. Auch einige Bugs wurden ausgebessert. Offensichtlich möchte Nintendo den Download-Erfolg weiter beflügeln.

Ab sofort steht in Super Mario Run ein "Einfach"-Modus zur Verfügung. Es handelt sich um das bisher größte Update der nach wie vor iOS-exklusiven App. Darüber hinaus behebt die aktualisierte Version einige kleinere Bugs. Die reduzierte Schwierigkeit ermöglicht es, durch die vielen Level hüpfen zu können, ohne sich Sorgen um Bildschirmtode und Zeitlimits zu machen. Nintendo beschreibt den Modus als "Spielen ohne Druck", zumindest, solltet ihr Käufer der Vollversion sein, die für 9,99 Euro erhältlich ist. Die Probierversion mit gerade einmal drei Level bleibt von dieser Neuerung unberührt.

Darüber hinaus wurde die Zahl der Toads reduziert, die Spieler verlieren, wenn sie in der Toad-Rallye gegen einen anderen Spieler unterliegen. Die Pilzköpfe werden in verschiedenen Farben benötigt, um verschiedene Dekorationen und Gebäude in eurem eigenen Königreich platzieren zu können. Kein Wunder, dass man möglichst wenig davon verlieren möchte. Obwohl sich Super Mario Run in den App-Stores als wahrer Download-Hit herausgestellt hat, immerhin haben rund 78 Millionen das Spiel heruntergeladen, haben sich gerade einmal fünf Prozent davon dazu entschlossen, die Vollversion zu kaufen. Super Mario Run soll im März schließlich auch für Android-Smart-Devices erscheinen.