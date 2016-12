Nachdem iOS-User schon ein paar Tage in den Genuss von Super Mario Run kommen können, ist nun die Vorregistrierung für Android-Nutzer gestartet.

Bisher konnten Besitzer eines Android-Geräts nur neidisch auf iOS-User schauen, denn dort ist Super Mario Run bisher exklusiv erschienen. Doch nun gibt es einen Hoffnungsschimmer für einen baldigen Release auf anderen Geräten.

Denn Nintendo hat die Vorregistrierung im Google Play Store begonnen, sodass ihr euch bei Interesse an dem Spiel bereits jetzt in die Liste eintragen könnt. Das bedeutet, dass der Release des Spiels zumindest in Reichweite ist. Jedoch solltet ihr bedenken, dass es auch auf iOS mehr als einen Monat gedauert hat, bis der Titel tatsächlich erschienen ist.