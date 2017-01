Ihr erinnert euch an Marios Auftritt in einer realistisch aussehenden Stadt im Enthüllungs-Trailer zu Super Mario Odyssey. Das hat einen Modder dazu inspiriert, das Video in GTA IV nachzustellen - mit allen Eigenheiten der Grand-Theft-Auto-Serie.

Super Mario als Trunkenbold, Schläger und Verkehrsrowdy; So sieht Nintendo sein Maskottchen sicherlich nicht gerne. In Super Mario Odyssey verlässt der dicke Klempner das Pilzkönigreich und lernt unter anderem unsere echte, raue Welt kennen. Hier jagt die Polizei den an Häuserfassaden empor kletternden Vandalen, wenn er nicht gerade in einem Stripclub nach etwas anderer Unterhaltung sucht.

Das witzige Ergebnis haben Modder mit einer Mario-Mod für GTA-IV erstellt. Das zugehörige Video wurde erst gestern auf YouTube veröffentlicht und hat innerhalb dieser kurzen Zeit schon rund 1,1 Millionen Aufrufe generiert.