Suda51 hat seine Idee für ein Mario-Spiel veröffentlicht. In dieser würde Mario sich mit einem Bösewicht auf die Suche nach seinem Bruder Luigi machen.

Goichi Suda, besser bekannt als Suda51, hat seine Vision für ein Mario-Spiel geteilt. Der Erfinder von Killer7 und No More Heroes würde Mario zusammen mit Bowser auf eine Reise schicken, um Luigi zu retten. "Es ist wie ein Road-Movie in einem Auto. Sie begeben sich gemeinsam von Süden nach Norden auf die Suche. Ich denke, es wäre großartig so ein Mario-Spiel zu entwickeln", erklärt Suda.

Außerdem verkündete er mit Humor, dass sein Studio Grasshopper Manufacture auch den Anteil von Blut etwas reduzieren würde. Der nächste Ableger des Klempners erscheint Weihnachten 2017 und hört auf den Namen Super Mario Odyssey.