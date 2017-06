So flüssig läuft der E3-Hit

Eine Technik-Analyse offenbart, dass der beliebte Klempner auf der Switch mit einer höheren Bildrate als je zuvor unterwegs ist.

Die Technik-Analysten von Digital Foundry haben die beiden auf der E3 spielbaren Demolevel von Super Mario Odyssey ganz genau unter die Lupe genommen.

Dabei handelte es sich um die Gebiete Frozen Desert und New Donk City. Im Wüstenlevel lief das Jump'n'Run mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde. In New Donk City verzeichnete man nur gelegentliche Einbrüche, meist blieb es auch hier bei 60 fps.

Damit ist Super Mario Odyssey das erste Spiel der Reihe, das mit dieser Bildrate läuft. Ein kleiner Wermutstropfen ist bisher noch die Auflösung von 720p. Doch bis zum Release tut sich hier vielleicht noch etwas. Unser E3-Fazit zum neuen Mario-Game seht Ihr im Video: