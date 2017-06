EA gibt heute Abend mit seiner EA-Play-Konferenz den Startschuss für die E3 in der kommenden Woche. Doch auch aus anderer Richtung, in diesem Fall Nintendo, werden Neuigkeiten erwartet. Zwei sehr interessante Ankündigungen könnten nun vorab geleakt worden sein.

Im Rahmen der Direct-Sonderausgabe "Nintendo Spotlight: E3 2017" werde unter anderem auch die Release-Termine der beiden Switch-Blockbuster Super Mario Odyssey und Xenoblade Chronicles 2 erwartet. Diese könnten vorab geleakt worden sein.

Eine Quelle bei GameStop hat gegenüber GoNintendo nun die Veröffentlichungsdaten der beiden Spiele genannt. Pünktlich zum verkaufsträchtigen Jahresendgeschäft wird demnach Super Mario Odyssey ab dem 17. November 2017 für die Switch erhältlich sein. Das deckt sich mit dem bis dato offiziell kommunizierten Zeitfenster zum Weihnachtsgeschäft 2017.

Anders verhält es sich mit Xenoblade Chronicles 2, das sich laut der GameStop-Quelle verzögern wird. Hier wird Nintendo eine Verschiebung in den Februar 2018 kommunizieren. Ob alles wirklich so kommt? In wenigen Tagen werden wir nach der Direct-Konferenz Genaueres wissen. Wir halten euch natürlich live vor Ort aus Los Angeles auf dem Laufenden!