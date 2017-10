Frühe Käufer der digitalen Version von Super Mario Odyssey können den Titel vor Veröffentlichung bereits herunterladen. Spielbar ist das neue Abenteuer ab Freitag.

Alle Vorbesteller der digitalen Version von Super Mario Odyssey können den Titel ab sofort aus dem Nintendo eShop für die Nintendo Switch herunterladen. Auf eurer Festplatte benötigt ihr 5,2 GB freien Speicherplatz für das neue Abenteuer des Klempners. Super Mario Odyssey beinhaltet auch einen Koop-Modus, der allerdings etwas anders als gewohnt verläuft. So kann ein zweiter Spieler die Kontrolle über den Hut von Mario übernehmen und so beispielsweise im Flug die Richtung ändern sowie Gegner angreifen oder betäuben. Außerdem ist es möglich Gegenstände einzusammeln, die weit entfernt sind.

Spielt ihr das Spiel im Dock am großen TV, dann erreicht ihr eine Auflösung von 900p. Im Handheld-Modus der Konsole werden euch 720p geboten. Super Mario Odyssey erscheint am 27. Oktober exklusiv für die Nintendo Switch. Zur Veröffentlichung des Spiels wird es auch ein Bundle inklusive einer Nintendo Switch zu erwerben geben. Was sich darin genau befindet, das könnt ihr unserer News zum Super Mario Odyssey Bundle entnehmen.