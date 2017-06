Einer der Schwerpunkte der gestrigen E3-Präsentation von Nintendo war ein lokale Mehrspielermodus in vielen der neuen Switch-Spielen. Auch Super Mario Odyssey wird allem Anschein nach einen derartigen Modus bieten.

"Das Erste, was ich über Multiplayer sage ist, dass das die Nintendo Switch ist, die eben zwei [Joy-Con-]Controller hat, man kann sich also sehr einfach vorstellen, einen davon an eine andere Person zu geben, es wird also wahrscheinlich etwas über Mehrspieler zu hören geben", so Game Producer Yoshiaki Koizumi gegenüber Polygon.

Koizumi weiter: "Und was Internet-Features angeht, da die Hardware das beherrscht, könnte es sein, dass ihr auch dazu etwas hörden werdet, und ich hoffe, ihr freut euch darauf."

Derzeit sei aber noch nicht die richtige Zeit, ausführlich über den Mehrspielermodus von Super Mario Odyssey zu reden, so der Nintendo-Mann. Vor der Veröffentlichung des Jump 'n' Runs am 27. Oktober 2017 dürfte es also noch die eine oder andere Direct-Konferenz genau dazu zu sehen geben.