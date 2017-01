Auf der Switch-Präsentation hat Nintendo mit Super Mario Odyssey ein brandneues 3-D-Abenteuer vorgestellt. Wann der Release ist und was Mario bei seinem neuen großen Auftritt erlebt, erfahrt ihr hier.

Mario ist mit einem neuen, echten 3-D-Platformer auf Nintendo Switch zurück. Der rot bekappte Klempner hüpft in Super Mario Odyssey durch verschiedene Welten. Mal ist er in einer realistisch aussehenden Stadt unterwegs und springt über Taxis und an Wolkenkratzern hoch, mal durchforstet er einen grünen Dschungel. Auch die Westernstadt in der Wüste aus dem ersten Nintendo-Switch-Trailer war zu sehen. Mario wird also unterschiedliche Universen mit völlig unterschiedlicher Optik bereisen.

Als Begleiter wird Mario seine eigene Mütze zur Seite gestellt. Sie hat zwei Augen bekommen und steht dem Nintendo-Maskottchen mit Rat und Tat zur Seite. Leider schafft es Nintendo nicht mehr zum Launch von Switch, Super Mario Odyssey zu veröffentlichen. Das Unternehmen hebt sich diesen Leckerbissen lieber für das Weihnachtsgeschäft 2017 auf. Das bisher gezeigte Material sah jedenfalls genau nach dem aus, was sich Anhänger eines 3-D-Marios erhofft hatten.