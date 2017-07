In Super Mario Odyssey wird Mario, egal was er tut, keinen Tod mehr sterben. Mit Folgen für das Gameplay.

Wie aus einem japanischen Tweet zu Super Mario Odyssey hervorgeht, wird es nicht mehr möglich sein, Mario auf irgendeine Weise ins Gras beißen zu lassen. Statt einem Leben verliert der Knuddelklempner bei zu viel Gegnerkontakt oder einem Sturz in die unendliche Tiefe lediglich zehn Münzen. Ein Game Over gibt es nicht mehr. Bisher sammelte Mario über Level verstreute Münzhen ein. Bei jedem 100. "Kling" erhielt der Spieler ein zusätzliches Leben. Nun könnte man sagen, dass ein 1-Up nur noch zehn Münzen wert ist.

Da es aber kein Game Over mehr geben wird, macht das Konzept von Leben keinen Sinn mehr. Erfahrene Spieler sammeln ohnehin sehr viele 1-Ups ein und müssen sich kaum Sorgen darum machen. Das neue Konzept entfernt also eine ziemlich zahnlose Strafe für Profis und belohnt die Vermeidung von Fehlern. Das könnte Anfängern als auch Veteranen schmecken. Darüber hinaus ist bekannt, dass Mario sich mit Münzen Kostüme und damit neue Fähigkeiten kaufen kann. Wer also weitgehend fehlerfrei spielt, erhält schneller Zugriff auf Marios neue Skills.