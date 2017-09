In dieser Auflösung läuft der Switch-Titel

Ab dem 27. Oktober 2017 wird Super Mario Odyssey für die Switch erhältlich sein und soll dann der Nintendo-Plattform einen weiteren Schub verpassen. Vorab wurden nun einige technische Details publik.

Der wichtigste Titel für Nintendo dürfte in diesem Herbst Super Mario Odyssey sein. Doch auf welche technischen Details dürfen sich Switch-Spieler beim Kauf des potentiellen System-Sellers eigentlich freuen? Diesbezüglich gibt es nun konkrete Aussagen.

Die Technik-Experten von Digital Foundry haben sich intensiv mit dem kommenden Switch-Exklusivspiel beschäftigt und die technischen Details sowie die Performance genau untersucht. Demnach sei es offensichtlich Nintendos Ziel, mit dem Spiel konstante 60 Bilder pro Sekunde zu erreichen.

Um das zu bewerkstelligen, wird sich die Auflösung im angedockten sowie im Handheld-Modus auch unterscheiden. Spielt ihr das Spiel im Dock am großen TV, dann werdet ihr die Full-HD-Auflösung 1080p dennoch nicht ganz erreichen, sondern müsst euch mit 900p begnügen. Im Handheld-Modus der Konsole wird immerhin der HD-Ready-Standard 720p erreicht.

Immerhin, seit der E3 in diesem Jahr konnten im angedockten Modus damit Fortschritte erzielt werden. Auf der wichtigen US-Messe lief das Spiel auch in dieser Variante noch mit 720p, so dass hier nun die Steigerung auf 900p durch Optimierungen möglich wurde. Ähnliches war bereits im Rahmen der Entwicklung von Splatoon 2 festzustellen.