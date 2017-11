In Super Mario Odyssey messen sich Spieler an der Seilspring-Challenge in New Donk City. Nun wurde allerdings ein Glitch bekannt, der die Ranglisten in dem Minispiel total zerstört.

Auch ein fantastisches Super Mario Odyssey ist nicht vor kleinen Bugs und Glitches gefeit. Das beweist nun die Seilspring-Challenge in New Donk City. Dort können Spieler, wie der Name bereits sagt, an einem Seilsprung-Wettbewerb teilnehmen und ein Leaderboard erklimmen. Umso mehr Sprünge ihr schafft, desto weiter oben landet ihr in der Rangliste und könnt euch mit Spielern auf der ganzen Welt messen.

So zumindest die Theorie. Denn nun ist ein Glitch bekannt geworden, der die Rangliste komplett zerstört. Schuld daran, ist der Vogel namens Schnackehlchen, der euch immer wertvolle Tipps gibt, indem er euch die Namen der Monde verrät, die sich in dem jeweiligen Level befinden. Wenn ihr mit diesem sprecht, bleibt Mario wie angewurzelt auf seiner Position stehen. Macht ihr das im richtigen Moment, während ihr springt, bleibt der Klempner auch in der Luft hängen, das Seil schwingt weiter und zählt fleißig eure Punkte.

Dass dadurch das komplette Leaderboard durcheinander geraten ist, kann man sich denken. An der Spitze tummeln sich aktuell nur Spieler mit einer Punktzahl von 99,999. Eine genaue Anleitung ersparen wir uns an dieser Stelle. Was haltet ihr von solchen Glitches? Nutzt ihr sie selber zu eurem Vorteil oder spielt ihr lieber fair?