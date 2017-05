Das nächste große Spiel für die Nintendo Switch könnte Super Mario Odyssey werden. War bisher unklar, wann das Jump & Run in diesem Jahr erscheint, gibt es nun Meldungen über einen Termin im November 2017.

Zum Launch der Nintendo Switch brachte Nintendo mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild eine bekannte Marke auf die neue Konsole. Bereits zuvor wurde während der Nintendo Switch Präsentation im Januar für Ende 2017 mit Super Mario Odyssey der nächste große Titel aus dem Hause Nintendo angekündigt. Hieß es bisher lediglich, das Jump & Run würde im vierten Quartal diesen Jahres erscheinen, will die Financial Times aus Nintendo-nahen Kreisen nun einen konkreteren Zeitraum erfahren haben. Demnach soll die Veröffentlichung von Super Mario Odyssey für November vorgesehen sein.

Bestätigt wurde der Termin von Nintendo bisher nicht. Mit konkreten Informationen und neuem Gameplay-Material zu Super Mario Odyssey ist auf der diesjährigen Electronic Entertainment Expo zu rechnen. Nintendo bestätigte bereits, dass die Switch und Super Mario Odyssey während der digitalen Video-Show „Nintendo Showcase: E3 2017“ besondere Aufmerksamkeit erhalten sollen (Zur News: Details zum Messeprogramm inklusive Super Mario Odyssey). Auch während des traditionellen Treehouse-Streams könnte das Jump & Run ausführlicher vorgestellt werden.

Allem Anschein nach ist Super Mario Odyssey nicht das einzige Spiel mit dem bekannten Klempner, das in diesem Jahr für die Nintendo Switch erscheint. Zumindest, wenn sich die seit Monaten anhaltenden Gerüchte bestätigen, dürfte Mario noch vor der Veröffentlichung des nächsten Jump & Runs im Crossover-Rollenspiel auf Ubisofts Rabbids treffen. Erst kürzlich sind neue Details zu Mario + Rabbids: Kingdom Battle geleakt worden.

Das neue Jump-&-Run-Abenteuer von Nintendo-Masskottchen Mario, dürfte für viele Spieler ein Kaufgrund für die Hybrid-Konsole darstellen. Um einem möglichen Lieferengpass zu entgehen, hat Nintendo erst kürzlich laut der Financial Times die Nintendo-Switch-Produktionsmenge erhöht. Für 2017 peilt Nintendo 10 Millionen verkaufte Exemplare der neuen Konsole an.