Bereits kürzlich berichteten wir ja, dass Super Mario Odyssey auf Erfolgskurs ist und sich der Switch-Blockbuster binnen drei Tagen bereits über zwei Millionen Mal verkauft hat. Auch in den USA ist nun eine Bestmarke gefallen.

Nintendo hat mit Super Mario Odyssey in den Vereinigten Staaten ebenfalls voll ins Schwarze getroffen und dort nun das sich am schnellsten verkaufende Super-Mario-Spiel überhaupt veröffentlicht. In Anbetracht dessen, dass die Spielereihe ja nicht unbedingt klein ist, ist das durchaus eine beachtliche Hausnummer für den Switch-Exklusivtitel.

Wie das Unternehmen bekannt gab, hat sich das neueste Spiel des Franchise allein in den USA schnellstens über 1,1 Millionen Mal verkauft; die Bestmarke wurde binnen drei Tagen erreicht. Es ist damit nicht nur das sich am schnellsten verkaufende Spiel innerhalb der Spielereihe, sondern auch der sich am flottesten verkaufende Switch-Titel seit dem Bestehen der Plattform.

Die List der Bestmarken ist damit aber noch lange nicht am Ende, denn auch bei Metacritic avancierte Super Mario Odyssey zum am besten bewertesten Spiel innerhalb der letzten drei Jahre - und zwar auf allen Plattformen! Lediglich das ebenfalls für die Switch erschienene The Legend of Zelda: Breath of the Wild kann mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 97 Schritt halten.

Was die Hardware betrifft, so bestätigte Nintendo im Rahmen des Geschäftsberichts, dass sich bis Ende Oktober allein in den USA mehr als 2,6 Millionen Switch-Konsolen verkauft haben.