Nintendo hat bekannt gegeben, dass es auch dieses Jahr ein Weihnachts-Event in Super Mario Maker geben wird.

Nachdem letzte Woche Super Mario Maker für den Nintendo 3DS veröffentlicht wurde, hat Nintendo ein Weihnachts-Event für die Wii-U-Fassung des Spiels angekündigt. Die Japaner rufen dazu auf, wieder etwas Schwung in die inzwischen nicht mehr ganz so belebte Community zu bringen und ein schickes Weihnachtslevel zu designen und hochzuladen.

Dabei solltet ihr jedoch nicht vergessen den Titel "Christmas Lounge" zu verwenden, damit eure Stage auch gefunden werden kann. Ende Dezember wird Nintendo dann alle IDs von den Levels posten, die am festlichsten geworden sind. Das Event ist leider nicht auf dem Nintendo 3DS verfügbar, da dort keine Stages via Internet ausgetauscht werden können, sondern nur via Street-Pass.