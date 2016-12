Wie unterscheiden sich eigentlich die beiden Versionen vom Super Mario Maker im direkten Vergleich? Schaut es euch in einem Video an.

Nachdem 2015 Super Mario Maker bereits auf der Wii U erschienen ist, folgt in dieser Woche der Ableger für den Nintendo 3DS. Natürlich wird die Handheld-Version mit ein paar Einschränkungen daherkommen. Doch wie genau schlagen sich die beiden Versionen in einem direkten Vergleich?

Genau diese Frage wird in einem Video geklärt, in dem beide Fassungen gegenüber gestellt werden. Noch dazu werden Szenen aus allen verfügbaren Grafikmodi gezeigt, sodass ihr den kompletten Einblick bekommt, bevor ihr das Spiel am 02. Dezember erwerben könnt.