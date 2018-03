Wie cool es aussieht, wenn Mario und Luigi zu Parcous-Läufern werden, zeigen euch diese beiden Sportler. Hier arbeiten Körperbeherrschung, Computer-Effekte, Cosplay und ganz viel Nintendo-Liebe Hand in Hand.

Verantwortlich für den unterhaltsamen Clip ist der YouTube-Kanal Dark Pixel. In der zweiten Episode, in der die Klempner die Stadt unsicher machen, wird sogar der Super Mario Maker mit einer kurzen Sequenz bedacht. Mario und Luigi weichen wie gewohnt Kugelwillis aus, bereiten Gumbas Kopfschmerzen und überwinden Lava-Abgründe. Nur so dynamisch habt ihr die Mario Bros. Noch nie gesehen.