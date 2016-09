THQ Nordic hat per Pressemitteilung den konkreten Erscheinungstermin für den Koop-Titel Super Dungeon Bros. bekanntgegeben.

Unter dem Motto #Ready2Rock soll der rocklastige Koop-Titel in 3D Anfang November durchstarten. Für Xbox One, PS4 und PC (via Steam) wird Super Dungeon Bros. ab dem 01. November erhältlich sein. Für den Dungeon-Brawler werdet ihr dann 19,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) berappen müssen.

In Super Dungeon Bros. liegt der Fokus auf dem Multiplayer-Part, schließlich wird zunächst eine Band aus Heavy-Metal-Helden gegründet. Diese wiederum müssen eine besondere Aufgabe für die Götter des Rock erfüllen: durch das Fantasy-Reich von Rökheim reisen, Loot ergattern, Untote ausschalten und schlussendlich die Legende längst vergessener Rockstars aus dem Fabelreich enthüllen.

Im actionreichen Titel dürft ihr on- und offline mit bis zu vier weiteren Spielern zocken. Cross-Plattform-Play soll nach dem Release nachgeliefert werden.