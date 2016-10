Ab dem 01. November wird der Dungeon-Brawler Super Dungeon Bros. offiziell erhältlich sein, zuvor wird es aber noch mehrere Testphasen geben.

Wired Productions hat heute gleich zwei Beta-Testphasen rund um den Rockmusik-Koop-Dungeon-Brawler offiziell angekündigt. Zunächst läuft ab dem 14. Oktober eine Closed Beta, für die sich alle Gamer mit einem Steam-Account registrieren können. Ausgewählte Spieler dürfen dann ab 17:00 Uhr am genannten Termin loslegen; die Beta-Testphase dauert dann zunächst bis zum 20. Oktober. Gespielt werden dürfen hier der Singleplayer-Modus sowie lokale Multiplayer-Matches mit bis zu vier Spielern. Die Registrierung ist auf der offiziellen Webseite möglich.

Ein offener Beta-Test, an dem dann all Interessierte teilnehmen dürfen, läuft vom 21. bis 24. Oktober; der Download des entsprechenden Clients erfolgt via Steam ab 21:00 Uhr am Starttag. In der Open Beta darf auch das Koop-Matchmaking für bis zu vier Beta-Teilnehmer ausprobiert werden.

Neben dem PC erscheint die spätere Vollversion am 01. November auch für PS4 und Xbox One.