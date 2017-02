Konami hat neue Informationen veröffentlicht, wie ihr Super Bomberman R im Mehrspielermodus zocken könnt.

Mit Super Bomberman R kehrt das Bombenleger-Franchise nach einiger Zeit Pause dieses Jahr auf der Nintendo Switch zurück. Wie es sich gehört, wird es auch im neuen Titel ein paar zünftige Multiplayer-Schlachten geben. Nun hat Entwickler Konami Informationen veröffentlicht, welche Optionen euch dort geboten werden.

So werdet ihr im lokalen Multiplayer bis zu acht Controller mit eurer Konsole verbinden und so gegeneinander zocken können. Weiterhin ist es möglich, jeweils zwei Controller an jeweils vier Switch-Konsolen zu verbinden, um so lokal spielen zu können.

Online habt ihr auch die Möglichkeit, zu zweit online gegen bis zu sechs weitere Spieler antreten zu können. Der Titel wird am 03. März für die Nintendo Switch erscheinen.