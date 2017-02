Das Studio Insomniac Games würde gerne einen Nachfolger zu Sunset Overdrive entwickeln. In einem Gespräch äußerte sich der Präsident der Entwickler über die Franchise.

Ted Price, Präsident des Entwicklerstudios Insomniac Games, hat bekanntgegeben, dass das Team gerne an einem Nachfolger zu Sunset Overdrive arbeiten würde. "Wir lieben diese Franchise und sie gehört uns, also könntet ihr in der Zukunft mehr Sunset Overdrive von uns sehen. Ich möchte keine leeren Versprechen machen und kann auch keinen Zeitraum nennen, aber es ist etwas, an dem wir bereit sind weiterzuarbeiten", erklärt Price.

Derzeit arbeitet das Studio am neuen Spider-Man für die PlayStation 4. Zuletzt veröffentlichte Insomniac Games Ratchet & Clank sowie Song of the Deep.