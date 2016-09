Anscheinend liegt eine PC-Fassung von Sunset Overdrive noch im Bereich des Möglichen. Jedoch liegt die finale Entscheidung nicht beim Entwickler.

Seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte darüber, dass Sunset Overdrive seinen Weg auf den PC finden könnte. Nun wurde das Interesse an einer Portierung von Insomniac Games erneut bestätigt.

@MegapiemanPHD we'd love it if it could happen but ball is in Xbox's court on it