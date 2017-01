THQ Nordic scheint eine Veröffentlichung der PS2-Rollenspiele Summoner und Summoner 2 vorzubereiten. Hinweise darauf gibt ein entsprechender Alterseinstufungseintrag.

Zum Launch der Playstation 2 in den USA erschien das Rollenspiel Summoner. Verantwortlich für den Titel und dessen zwei Jahre später später erschienenen Nachfolger zeichnete sich das durch die Red-Faction- und Saints-Row-Spiele bekannte Studio Volition. Ein Eintrag der europäischen Altereinstufung PEGI deutet nun eine mögliche Veröffentlichung für Playstation 4 an. Sowohl Summoner als auch Summoner 2 haben in einer Version für Sonys aktuelle Konsole eine Altersfreigabe der PEGI erhalten. Eine offizielle Ankündigung von THQ Nordic steht noch aus.

Den Einträgen der PEGI ist zu entnehmen, dass Summoner eine Freigabe ab 12 Jahren erhalten hat, während Summoner 2 ab 16 Jahren freigegeben ist. Beide Spiele haben zudem das Symbol für gewalttätige Inhalte erhalten. Teil 1 zusätzlich die Kennzeichnung für sexuelle Inhalte.

Bereits 2014 kehrten Summoner und Summoner 2 zurück. Damals veröffentlichte THQ die Rollenspiele für den PC auf Steam. Beide Titel waren Bestandteil des Versteigerungspaketes, das Nordic Games 2013 bei der Abwicklung des pleitegegangenen US-Publishers THQ erworben hatte. Ursprünglich ist Summoner im Oktober 2000 in den USA erschienen, während der Nachfolger im September 2002 veröffentlicht wurde.