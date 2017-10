Der epische Kinofilm "Dunkirk" hat die Schlacht im Zweiten Weltkrieg weltweit wieder bekannt gemacht. Auf diesen Zug springt nun auch Sudden Strike 4 auf, das einen entsprechenden Zusatzinhalt spendiert bekommt.

Nach dem erfolgreichen Verkaufsstart von Sudden Strike 4 auf den Plattformen PC, Linux, Mac und PS4 im August dieses Jahres steht nun erstmals Nachschub auf dem Programm. Kalypso Media hat mit "Road to Dunkirk" einen ersten großen DLC zum Strategiespiel angekündigt.

"Road to Dunkirk" soll ab dem 20. Oktober 2017 erhältlich sein und basiert auf den dramatischen Auseinandersetzungen zwischen Aliierten und der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Während die britischen, französischen und belgischen Truppen versuchen, ihren Rückzug über den Hafen der namensgebenden Stadt Dunkerque (dt. Dünkirchen) anzutreten, rücken deutsche Kräfte unablässig gegen die Stadt vor.

Der DLC beinhaltet vier neue Einzelspieler-Missionen basierend auf den Ereignissen der berühmten Evakuierung alliierter Soldaten aus dem französischen Küstenort während "Operation Dynamo". In der deutschen Kampagne durchbrecht ihr hingegen die französische Verteidung in "Schlacht um Lille", erobert Dünkirchen und vernichtet ein britisches Schlachtschiff.

In der alliierten KAmpagne startet ihr die britische Gegenoffensive in "Schlacht um Ypres-Comines" und evakuiert so viele Soldaten wie möglich. Der französische Kriegsheld Charles de Gaulle und Harold Alexander, Kommandant der Britischen Expeditionsstreitkräfte, vervollständigen eure strategischen Optionen für die Herausforderungen der neuen Missionen. Weiterhin sind zehn komplett neue Einheiten, darunter das Artilleriegeschütz SIG 33 Bison, der schwere französische Panzer Char B1, der britische Panzer A10 Cruiser Mk. II sowie der Zerstörer HMS Ivanhoe an Bord. Der DLC kostet euch 9,99 Euro.