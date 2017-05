Ab dem 11. August 2017 wird die Taktikreihe Sudden Strike mit dem vierten Teil fortgesetzt; Frühentschlossene müssen sich aber gar nicht so lange gedulden und dürfen stattdessen schon jetzt in den neuen Teil eintauchen.

Wer das neue Sudden Strike 4 nämlich vorbestellt, der kann sich ab sofort in die nun gestartete Beta-Testphase vertiefen. Die Teilnahme an der Beta erfolgt ausschließlich via Steam für dortige Vorbesteller. Alle unter euch, die bisher oder noch vor dem 11. August zuschlagen, haben automatisch Zugang zur Beta über die Steam-Bibliothek.

Für Vorbesteller gibt es aber noch einen weiteren besonderen Bonus. So erhalten diese die ersten drei Teile - Sudden Strike 1 Gold, Sudden Strike 2 Gold und Sudden Strike 3 - für lau obendrauf. Alle drei Spiele sind jetzt auch so via Steam käuflich zu erwerben, kosten ansonsten aber einzeln 5,99 Euro bzw. 14,99 Euro im Paket. Beim erstmaligen Steam-Release wurden auch neue Komfort-Funktionen wie Speicherstände in der Cloude integriert.

Die angesprochene Beta umfasst gegenwärtig das Tutorial sowie jeweils eine fortgeschrittene Einzelspieler-Mission der allierten (Ardennenoffensive), deutschen (Stalingrad) und der sowjetischen Streitkräfte (Verteidigung bei der Plattenseeoffensive) sowie zwei Multiplayer- und Gefechtskarten. Die Macher erhoffen sich per Formular im Spiel viel Feedback.