Neues Spiel der inFAMOUS-Macher weiterhin in Entwicklung

Was machen eigentlich Sucker Punch? Laut Sony-Boss Shuhei Yoshida arbeitet das Team nach wie vor an einem noch nicht vorgestellten PS4-Titel.

Bereits seit mehr als zwei Jahren sollen Sucker Punch, unter anderem bekannt für den PS4-Exklusivtitel inFAMOUS: Second Son, an einem neuen Projekt arbeiten. Mehr als diese vage Info tauchte jedoch nicht auf. Shuhei Yoshida, Präsident der Sony Worldwide Studios, gab auf der E3 2015 lediglich an, den entsprechenden Titel gespielt zu haben.

Auf der diesjährigen E3 war es wieder Yoshida, der für ein Update sorgte. Angesprochen auf das neue Sucker-Punch-Spiel sagte er gegenüber GameSpot: "Ich habe besagten Titel noch viele, viele, viele Male gespielt. Und jedes Mal, wenn ich spiele... ich sollte aufhören zu sprechen." Yoshida meinte darüber hinaus lediglich, es handele sich bei dem Projekt des Entwicklers definitiv um ein Spiel und keinen Film.

Das ist zumindest ein Lebenszeichen, wenn auch weiterhin nicht klar ist, um was für eine Art von Spiel es sich handelt. Gerüchten zufolge wird es keine Fortsetzung der inFAMOUS-Reihe, sondern eine neue Marke sein.