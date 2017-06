Seit Mitte März 2017 ist Styx: Shards of Darkness für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Wer sich bislang noch nicht zu einem Kauf durchringen konnte, der kann sich das Spiel nun auch kostenfrei anschauen.

Wie Cyanide in einer Pressemeldung ankündigt, steht ab sofort eine spielbare Demo von Styx: Shards of Darkness bei Steam für den PC bereit. Diese Probierversion wird im weiteren Wochenverlauf auch noch auf der Xbox One sowie in der kommenden Woche für die PS4 erscheinen. Konkret ist der Demo-Release auf der Microsoft-Konsole der 09. Juni, auf der Sony-Heimkonsole der 12. Juni 2017.

In der Demo könnt ihr euch das Tutorial-Level des Titels ansehen. Dabei könnt ihr euch mit dem neuen Level-Design, den neuen Gadgest und mehr vertraut machen. Die Demo lässt sich anschließend auch zur Vollversion upgraden, so dass ihr direkt dort weiter machen könnt. Wer sich zum Kauf bei Steam entscheidet, der kann sich derzeit einen Rabatt von 40 Prozent auf den regulären Verkaufspreis sichern. Die Aktion läuft bis Montag, den 12. Juni 2017.