Styx: Shards of Darkness

In Styx: Shards of Darkness müsst ihr wieder euer Schleichtalent unter Beweis stellen. In unserem Guide verraten wir euch, wie ihr möglichst unauffällig tötet und zum Stealth-Meister werdet. Außerdem zeigen wir euch die Fundorte aller Poster, Abzeichen und Embleme.

Styx: Shards of Darkness Tipps

Unsichtbarkeit

Bedenkt, dass ihr während dieser Zeit zwar nicht visuell zu erfassen seid, wohl aber noch zu hören. Gegner anrempeln, wild springen oder rennen gehören also nicht unbedingt zu den besten Ideen.

Verhindert Sturzschaden

Sollte Styx bei einer Kletterpassage den Halt verlieren, drückt schnell die entsprechende Taste zum Greifen, damit ihr nicht den ganzen Weg hinab stürzt und sterbt.

Keine Gegner töten

Wenn ihr keine Gegner töten wollt, trotzdem auf die Auszeichnung „Gnade“ nicht verzichten möchtet, nutzt Gifte im Essen, explosive Kisten/Fässer oder herunterfallende Objekte, um die Gegner auszuschalten. Das System sieht diese Vorgehensweise als Unfall an und nicht als Mord.

Sichtbarkeit

Behaltet immer den Dolch auf Styx‘ Rücken im Auge, da sein Leuchten euch verrät, wie gut ihr für den Feind zu sehen seid.

Feinde anlocken

Habt ihr vor einen Kronleuchter auf eure Feinde fallen zu lassen, lockt sie zuvor mit einem Ablenkungsgegenstand auf den roten Teppich direkt darunter, um so viele Gegner wie nur möglich auszuschalten.

Nahkampf vermeiden

Styx: Shards of Darkness ist ein reines Stealthgame und sollte entsprechend gespielt werden. Meidet mit eurer Figur den Nahkampf, da ihr hier hoffnungslos unterlegen seid. In niedrigeren Schwierigkeitsstufen kann Styx zwar parieren, einen Sieg bringt euch das aber auch nicht ein.

Eisenerz sammeln

Mit Wurfpfeilen könnt ihr Wachen im Handumdrehen ausschalten. Um diese kostbaren Waffen herzustellen, benötigt ihr jedoch das Erz. Haltet also die Augen danach offen und sammelt so viel wie möglich davon ein.

Alarm vermeiden

Abgesehen von der offensichtlichen Taktik, euch dem Feind nicht zu zeigen, solltet ihr euch stets die Zeit nehmen, alle Leichen, beziehungsweise bewusstlosen Körper zu verstecken. Bedenkt zudem, dass das Entdecken des Goblin-Klons nicht in die Statistik fällt. Löscht Lichtquellen und erkundet Räume also bestenfalls so.

Weg finden

Wenn ihr einmal nicht weiter wisst, aktiviert Styx‘ Goldharzsicht. So werden die Stellen markiert, an denen ihr klettern könnt.

Mehr Erfahrungspunkte

Um das Spiel deutlich einfacher zu machen, solltet ihr so viele Neben- und Sammelaufgaben wie nur möglich erfüllen. Dadurch könnt ihr schneller neue Fähigkeiten meistern und eure Aufgaben wesentlich effizienter zum Abschluss bringen.

Styx Shards of Darkness Guide: Fundorte aller Poster – Mission 0: Prolog

Poster #01 – Folgt den Anweisungen, die euch zu Abzeichen #01 führen. Im gleichen Raum, in welchem ihr dieses Sammlerstück befindet, hängt auch das gesuchte Poster an der Wand.

Poster #02 – Rechts von der Stelle zu Beginn, wo eure Goblin-Verbündeten in einen Kampf geraten sind, findet sich eine weitere kleine Hütte am Gestein. An der Außenwand hängt Poster #02.

Poster #03 – Nähert euch dem großen Gebäude, bei welchem ihr per Quest die Rückseite erreichen müsst. Auf der rechten Seite hängt dieses Poster an einem der Holzpfeiler.

Poster #04 – Aus dem kleinen Raum, in welchem ihr die gesuchten Dokumente gefunden habt, geht es nach oben und über die Fenster in den hinteren Teil des Gebäudes. Achtet hier auf die zwei Wachen und umgeht diese. Im hintersten Raum erwartet euch dieses Sammlerstück.

Poster #05 – Dieses Poster befindet sich, genau wie Abzeichen #04, im Eingangsbereich des großen Gebäudes. Folgt ihr der Treppe nach unten, befindet sich das gesuchte Sammlerstück links an der Wand.

Poster #06 – Im Haus der Wachen steht ein großer Holztisch, recht mittig im unteren Geschoss. Das gesuchte Poster liegt auf besagten Tisch und wird von einer großen Gruppe wachen beschützt. Seid besonders vorsichtig.

Poster #07 – Dieses Poster findet ihr im Haus der Wachen, zweite Etage. Sucht danach in dem Raum, in welchem ihr auch den Lohn der Wachen finden könnt. Poster #07 hängt an einem der Holzpfosten.

Poster #08 – Habt ihr alle Objekte eures Auftrags gefunden, müsst ihr die Spitze des Gebäudes erreichen, um diesen Level hinter euch lassen zu können. Kümmert euch oben angekommen um die beiden Wachen, verlasst den Raum nach draußen und schnappt euch das Poster hier von einem der Holzpfosten.