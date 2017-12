Die Strategie-Reihe Stronghold bekommt endlich neuen Ableger. Bereits Anfang 2018 soll der neue Teil offiziell vorgestellt werden.

Wer ein bisschen Liebe für Strategie-Spiele im Mittelalter übrig hat, kann sich nun freuen. Die bekannte Reihe Stronghold bekommt einen neuen Ableger. Die vierte Episode des Mittelalter-Hits soll Anfang 2018 vorgestellt werden. Das fanden die Kollegen der Gamestar heraus, die exklusiv ein Interview mit dem Serien-Erfinder Simon Bradbury führten.

Demnach arbeitet das Studio Firefly bereits seit 2015 an einem neuen Strongehold, das bisher unter dem Namen „Stronghold Next“ läuft. Viel mehr ist auch noch nicht bekannt. Im Interview wollte sich Bradbury weder über das Setting, noch über einen finalen Namen des kommenden Strategie-Spiels äußern. Es ist also völlig unklar, ob es klassisches Mittelalter, wie in Strongehold 1 wird oder doch eher in Richtung Kreuzfahrer gehen wird, wie in Stronghold Crusader.

Noch mehr Futter: Top 11: Neuankündigungen von den Game Awards 2017

Eine Rückkehr von 3-D- zu 2-D-Grafik ist allerdings eher unwahrscheinlich. Im Interview nennt Bradbury den Schritt zurück ziemlich hart sei, auch, wenn 2D natürlich starke Vorteile biete.