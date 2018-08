Streets of Rage ist Nostalgikern unter euch sicherlich noch ein Begriff. Jetzt feiert die kultige Beat'em-Up-Reihe ihr Comeback!

Kurz nach dem Ende der gamescom 2018 in Köln hat Publisher DotEmu für eine kleine Überraschung gesorgt und zusammen mit Lizardcube Streets of Rage 4 angekündigt. Die Entwickler, die auch für Wonder Boy: The Dragon's Trap verantwortlich zeichnen, setzen damit die legendäre Prügelspielreihe von SEGA in der Neuzeit fort.

Einst war Streets of Rage für radikale Kämpfe, eingängige 90er Beats und wehende Bandanas bekannt - und dieses Spielgefühl soll nun im Rahmen eines arcadelastigen neuen Beat'em-Ups neu aufleben. Das neue Streets of Rage 4 setzt dabei auf handgezeichnete Bilder und baut im Übrigen auf dem Gameplay der klassischen Trilogie auf.

Auch neue Mechaniken sollen jedoch Einzug erhalten, ebenso wie eine neue Geschichte, die in einem Spießrutenlauf aus gefährlichen Etappen mündet. Bei der Entwicklung wirkt auch Guard Crush Games mit, die dem Titel einen eigenen Arcade-Stil verpassen sollen. Fest steht auch bereits, dass ihr den Titel solo oder aber mit einem Freund im Koop bewältigen könnt. Weitere Details, insbesondere die konkreten Plattformen sowie der Release-Termin, stehen gegenwärtig noch aus.