Nach einem passablen Verkaufsstart stagnieren die Verkaufszahlen des Beat'em-Ups Street Fighter V nahezu komplett. Das geht aus den neuesten, von Capcom vorgelegten Zahlen hervor.

Capcom hat sich zuletzt unter anderem zu den Verkaufszahlen von Street Fighter V geäußert und dürfte mit der jüngsten Performance des Prügelspiels durchaus unzufrieden sein. Nachdem der Titel eigentlich recht vernünftig gestartet war, hat die Nachfrage mittlerweile rapide nachgelassen.

Bis zum 31. März 2016, also im unmittelbaren Zeitraum nach dem Release, hatten sich von Street Fighter V noch 1,4 Millionen Exemplare verkauft, was durchaus als guter Start bezeichnet werden durfte. Seither hat sich aber nur noch wenig getan und so kamen nur noch 100.000 Exemplare dazu. Bis zum 31. Dezember 2016 verkauften sich vom Titel damit 1,5 Millionen Exemplare.

Die Nachfrage nach dem Spiel scheint damit also schon rund sechs Wochen nach dem Release Mitte Februar 2016 spürbar abgenommen zu haben - ein Umstand, mit dem Capcom keineswegs zufrieden sein dürfte. Immerhin: Der Verkaufsstart von Dead Rising 4 auf Windows 10 und Xbox One war bis zum 31. Dezember recht zufriedenstellend und erreichte 700.000 verkaufte Exemplare - ein Trostpflaster.