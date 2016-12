Der aus der Prügelspiel-Franchise bereits bekannte Akuma wird noch im laufenden Jahr als spielbarer Charakter in Street Fighter V zur Verfügung stehen. Doch damit ist in Bezug auf den aktuellen Serienteil noch lange nicht Schluss.

Wie Capcom auf der PSX 2016 ankündigte, wird Akuma ab dem 20. Dezember 2016 als spielbarer Charakter in Street Fighter V zur Verfügung stehen. Verbunden damit war auch die Ankündigung eines zweiten Character Pass für den Titel.

Akuma markiert den Auftakt einer zweiten Staffel an neuen Kämpfern für den Beat'em-Up-Titel. Der entsprechende Character Pass wird euch 29,99 Euro kosten und euch auch einige Premium-Kostüme zusätzlich einbringen, so dass ihr eure Lieblingscharaktere auch in anderen Farbvarianten zocken könnt.

Bereits im Vorjahr war auf der PlayStation Experience der erste Character Pass mit den sechs Charakteren Guile, Juri, Urien, Alex, Ibuki und Balrog angekündigt worden. 2016 wiederholt sich somit die Geschichte.