Zur Feier des Releases von Monster Hunter World könnt ihr in Street Fighter V bald besondere Kostüme freischalten. Dafür müsst ihr aber erst was tun.

Capcom hat angekündigt, dass Street Fighter V drei neue Skins erhalten wird. Anlass ist der Release von Monster Hunter World. Kostümiert werden die Kämpfer Ken, Ibuki und R. Mika. Erhalten könnt ihr die Skins von März bis April, in dem ihr den Smoke-and-Mirrors-Extra-Battle-Mode spielt.

Solltet ihr euch die Kostümierungen unbedingt sichern wollen, müsst ihr eine Serie von wöchtentlichen Herausforderungen schaffen. Vorab müsst ihr aber In-Game-Geld bezahlen, um die Challenges überhaupt antreten zu dürfen. Alles in allem kostet euch das mindestens 30.000 Fight-Money, je nachdem, wie gut ihr euch anstellt.

Aktuell handelt es sich um die einzige Möglichkeit, an die Monster-Hunter-World-Kostüme zu kommen. Wenn ihr sie also unbedingt haben wollt, solltet ihr diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Die erste Extra-Battle-Monster-Hunter-Herausforderung startet am 8. März. Street Fighter V ist seit dem 16. Februar 2016 für PC und PS4 erhältlich. Seit kurzem wird auch eine Arcade-Version des Beat-'em-Ups angeboten.