Das spanische Street-Fighter-V Turnier Sonic Boom hat einen neuen Star: Dem blinden Spieler Sven ist es gelungen, in einer Best-of-3-Runde seinen Gegner zu schlagen. Und das allein anhand seines Gehörs.

Im spanischen Sonic-Boom-Turnier sorgte der Spieler "Sven" für eine Überraschung. Während eines Best-Of-3-Kampfes zu Beginn des Turniers gegen den Konkurrenten „Musashi“ konnte sich der erblindete Kampfspiel-Fan durchsetzen und erregte damit einiges Aufsehen bei den Teilnehmern, Zuschauern und Kommentatoren. Dabei setzte der Niederländer vor allem auf die aggressive Spielweise von Ken, drängte seinen Gegner damit in die Ecke und entschied damit das Duell für sich.

Nach dem Match erklärte Sven in einem Interview, dass er aufgrund einer Krebserkrankung im Alter von fünf Jahren erblindete. Er hatte Angst, dass er aufgrund seiner Erblindung nicht mehr in der Lage wäre, Computerspiele zu spielen. Umso glücklicher sei er gewesen, als Capcom auf dem Super Nintendo Street Fighter II veröffentlichte, dass er er nur über den Sound spielen konnte.

„Ich spiele mit einem Headset, damit ich immer genau weiß, was rechts und links von mir abgeht. Wenn die Charaktere treten oder schlagen, machen sie unterschiedliche Geräusche. Du musst diese Sounds für eine lange Zeit studieren.“ Gebracht hat es am Ende immerhin einen Sieg in der Vorrunde. Auch wenn dennoch während der ersten Runde Schluss für ihn war, ist die Leistung gegen einen sehenden Spieler einfach bewundernswert.