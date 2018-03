Ryu & Co. bekommen eigene TV-Serie

Street Fighter bekommt eine eigene TV-Serie spendiert. Die Macher waren bereits an der Umsetzung von Street Fighter: Assassin's Fist beteiligt. Worum es in der neuen Serie geht, verraten wir euch.

Wer an Serien-Umsetzungen von Videospielen denkt, würde wohl als Letztes auf Street Fighter kommen. Dennoch bekommt das Prügelspiel von Capcom laut dem Online-Magazin Deadline eine eigene TV-Serie spendiert. Verantwortlich dafür ist das Unternehmen Entertainment One. Das war bereits an der Produktion der Webserie "Street Fighter: Assassin’s Fist" beteiligt.

Dumm wie Brot: Top 10: Die dümmsten Storys

Die Serie rund um Ryu, Ken und Co. soll die Geschichte von Street Fighter II erzählen und dreht sich darum, wie Ryu, Ken, Guile und Chin-Li dem Bösewicht M.Bison hinterherjagen und dafür am World Warrior Fighter Turnier teilnehmen. Einen Release-Termin für die Serie gibt es noch nicht, auch über die Besetzung der Rollen ist noch nichts bekannt.

Haltet ihr eine Street-Fighter-Serie für interessant oder hättet ihr euch vielleicht andere Umsetzungen von Spielen gewünscht?