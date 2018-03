Ryu & Co bekommen eigene TV-Serie

Street Fighter bekommt eine eigene TV-Serie spendiert. Die Macher waren bereits an der Umsetzung von Street Fighter: Assassin's Fist beteiligt. Worum es in der neuen Serie geht, erfahrt ihr in dieser News.

Wer an Serien-Umsetzungen von Videospielen denkt, würde wohl als Letztes auf Street Fighter kommen. Dennoch bekommt das Prügelspiel von Capcom laut dem Online-Magazin Deadline eine eigene TV-Serie spendiert. Verantwortlich für die neue Serie ist das Unternehmen Entertainment One. Diese waren bereits an der Produktion der Webserie Street Fighter: Assassin’s Fist“ beteiligt.

Die Serie rund um Ryu, Ken und co. Soll die Geschichte von Street Fighter 2 erzählen und dreht sich darum, wie Ryu, Ken, Guile und Chin-Li den Bösewicht M.Bison hinterherjagen und dadurch am World Warrior Fighter Turnier teilnehmen. Ein Release-Termin der Serie gibt es noch nicht. Auch über die Besetzung der Rollen ist noch nichts bekannt. Es bleibt nur, abzuwarten, was für Informationen demnächst über die Umsetzung kommen.

Haltet ihr eine Street-Fighter-Umsetzung für sinnvoll oder hättet ihr euch vielleicht andere Umsetzungen von Spielen gewünscht?